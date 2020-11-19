Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ставрополью ответит за преступление

Против начальника управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Ставрополью возбудили уголовное дело.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, начальник управления по вопросам миграции, будучи осведомленным об имеющемся в одной из коммерческих организаций нарушении порядка заключения трудового договора с иностранным гражданином, не принял мер к пресечению этого административного правонарушения и возбуждению административного производства.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

- По данному факту сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводится проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В отношении сотрудника полиции принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МВД России по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Пятигорска утвердили обвинение против начальника МРЭО ГИБДД по Ставрополю. Ему вменяют статью «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».