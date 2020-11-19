В Ставрополе от снега очистили 160 километров дороги

В Ставрополе для очистки 160 километров дорог израсходовали более 1,3 тысяч пескосоляной смеси, передает пресс-служба мэрии.

Погода в Ставрополе ухудшилась два дня назад. К работам по очищению улиц привлекли около 100 единиц снегоуборочной техники. Специалисты уже приступили к вывозу снега и грязи.

- Особое внимание требуется уделить работе общественного транспорта. Автобусов, маршруток и троллейбусов на дорогах должно быть достаточно для бесперебойной перевозки пассажиров и соблюдения графиков движения, - заявил Иван Ульянченко.