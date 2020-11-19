На Ставрополье все больницы по лечению Covid-пациентов имеют трехнедельный запас лекарств

Лекарства закупаются и для лечения амбулаторных больных, государственные аптеки регулярно пополняют запас противовирусных препаратов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все медицинские организации, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, имеют как минимум трехнедельный запас основных групп препаратов, которые используются для лечения таких пациентов. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

- Этот показатель отслеживается постоянно. Мы взаимодействуем с производителями и крупными поставщиками препаратов, оказывая медорганизациям содействие в приоритетных поставках в регион антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих средств, антикоагулянтов. Кроме того, министерство здравоохранения закупает ряд наименований лекарственных препаратов для обеспечения ими амбулаторных больных, - сообщил он.

Противовирусные препараты регулярно отгружаются и в сеть государственных аптек. Минздрав просит пациентов не закупать лекарства без назначения врачей, особенно антибиотики. Самолечение ими может навредить здоровью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция за сутки подтвердился у 216 человек. Число зараженных в крае достигло 25245. За последний день пять пациентов скончались от инфекции.

Всего в регионе жертвами болезни стали 494 ставропольца. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.