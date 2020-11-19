На Ставрополье делают бесплатные операции на роговице глаза

На Ставрополье врачи освоили еще одну новую компетенцию. Узнать об этом будет важно ставропольчанам, у которых есть проблемы с роговицей глаза. Таким пациентам зачастую нужна сложная операция – кератопластика.

Теперь ее делают в нашей краевой клинической больнице. Об этом сообщил губернатор края.

Раньше – нужно было ехать к специалистам в федеральные учреждения либо платить немалые деньги в частных клиниках.

Сейчас же есть свои компетентные специалисты в этой области, которые прошли обучение у авторитетных офтальмологов.

- В будущем году на бесплатные операции будет до трех десятков квот. Дальше – пойдем на увеличение. Планируем создание на базе нашей краевой больницы северокавказского центра кератопластики, - поделился Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все медицинские организации, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, имеют как минимум трехнедельный запас основных групп препаратов, которые используются для лечения таких пациентов. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

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