Ставрополье сокращает сроки получения результатов тестов на коронавирус

Скоро откроют дополнительные лаборатории и доработают логистику поступления в них Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье принимаются дополнительные меры для увеличения охвата населения тестированием и сокращением сроков получения результатов. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Накануне на совещании по коронавирусу президент России отметил, что сроки получения результатов ПЦР-диагностики должны быть менее 48 часов.

Ставропольский край выдерживает показатель проведения тестов до двух суток с момента поступления аназизов в лабораторию.

Вместе с тем, сегодня дорабатываются логистические этапы поступления материалов в лаборатории, чтобы сократить сроки тестирования и получения результатов.

Сейчас в крае работают 24 лаборатории, выполняющие ПЦР-диагностику. До конца года планируется открыть еще три ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирусную инфекцию в Благодарненском, Минераловодском и Ипатовском городских округах. Средства из краевого бюджета уже выделены.

В начале будущего года планируется создание аналогичных объектов в Георгиевском и Изобильненском городских округах. Таким образом, всего в ближайшее время в крае заработают шесть новых лабораторий.

Федеральное правительство также решает вопрос о доступности результата анализа черед портал госуслуг.

Представитель минздрава напомнил также, что согласно новому Постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, выписка пациентов теперь возможна после одного отрицательного теста на коронавирус.

Ранее для снятия пациента с меднаблюдения требовалось два отрицательных анализа для выписки, второе из которых проводилось не ранее чем через три календарных дня. Кроме того, люди, контактировавшие с больными коронавирусом, могут закончить самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного теста.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что телефон горячей линии по коронавирусу Ставрополья (8-800-200-26-03) усилен и переведен в круглосуточный режим.

Кроме того, в каждой амбулаторной медорганизации созданы свои call-центры, для работы с прикрепленными пациентами, нуждающимися в консультации. Отдельно создан телефон для жителей КМВ.