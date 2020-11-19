В Ставрополе следователи выясняют причину аварии с маршруткой

Следователь даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за соответствие услуг пассажирских перевозок требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей

19 ноября в Ставрополе по улице Западный водитель маршрутки № 8 марки не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

В маршрутке находилось 10 пассажиров. 7 из них получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета РФ Игоря Иванова по данному факту начата проверка.

Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего.

Следователь даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за соответствие услуг пассажирских перевозок требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе перевернулась маршрутка, пострадали семь человек

Пассажиров с травмами доставили в больницу (подробнее)