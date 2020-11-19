На Ставрополье стартовала бесплатная выдача лекарств амбулаторным Covid-пациентам

На бесплатное получение препаратов могут претендовать пациенты с диагнозом новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме, находящиеся в самоизоляции в отдельных помещениях Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье началась выдача лекарств от коронавируса пациентам, переносящим заболевание в легкой и среднетяжелой формах, и проходящим лечение амбулаторно в самоизоляции.

Как сообщили в минздраве Ставрополья, 34 государственные аптеки уже начали выдачу лекарств по рецептам амбулаторным пациентам с диагнозом Covid-19.

Правительство России направило регионам 5 млрд рублей для приобретения препаратов для амбулаторных больных. Ставропольскому краю из этой суммы выделено 105,5 млн рублей.

Минздрав Ставрополья определил потребности региона в этих препаратах, исходя из стандартов лечения, утвержденных федеральным центром.

На сегодняшний день край получил для обеспечения амбулаторных больных девять наименований лекарственных препаратов, в том числе противовирусные, антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянт.

Завершена поставка лекарств в 34 государственные аптечные организации во всех территориях края. Всего лекарства больным будут выдавать порядка 40 госаптек.

На бесплатное получение препаратов могут претендовать пациенты с диагнозом новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме, находящиеся в самоизоляции в отдельных помещениях.

Лекарства они смогут получить только по рецепту врача.

Аптечная сеть доставит больному препараты силами волонтеров или медработников.