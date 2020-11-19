Стало известно, как поймали админа, сливавшего интимные фото девушек с Кавказа

Собеседник издания признался, что группа занималась вымогательством Фото: Архив "КП"

Одного из четырех администраторов группы "Rachid" поймали по банковской карте, рассказал "КП" редактор паблика Мирза Омаров.

Группа из четырех парней зарабатывали на вымогательстве денег у подписчиц. Молодые люди брали случайные фото и добавляли к ним компрометирующие подписи.

- В день писало не меньше пяти девушек, за удаление платили от 200 до тысячи рублей. Это чуть ли не единственный заработок "Rachid". Но в отличие от других, они не угрожали, что снова закинут то же фото, - уверяет Мирза.

Полиция поймала одного из администраторов "Rachid". Жертвы скидывали обговоренную сумму на его банковскую карту. Сейчас его телефон на проверке. Остальные администраторы удалились из ВКонтакте и залегли на дно.

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