Названа сумма откупа за интимные фото девушек с Кавказа

Администрация паблика "Rachid", который занимался вымогательством денег у девушек с Кавказа за интимные фото, получала с человека от 200 до тысячи рублей. Об этом "КП" рассказал бывший редактор сообщества Мирза Омаров.

- Их не интересовали сливы: те были везде. Только в "Rachid" было больше пяти тысяч предложенных постов, из которых около половины - сливы. Они просто брали фото из профилей девушек и писали порочащий текст. Причем жертвами делали подписчиц, чтобы те обязательно написали. И тогда начинался шантаж, - говорит Мирза.

За день в паблик обращалось, как минимум, пять девушек. Для многих из них было важно, чтобы удаление прошло без шумихи. Потому никто не писал заявление в полицию.

Правда, блогер Марьям "Дневник горянки" рассказала "КП", что несколько девушек после долгих уговоров все-таки соглашались пойти в полицию. Но до ноября 2020 года ни одного заявления не было принято.

ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ

"Сядет пол-Дагестана": стала известна судьба админов, сливавших интимные фото девушек с Кавказа

"КП" поговорила с бывшим редактором "грязного" паблика [подробности]