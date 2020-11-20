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Четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

Еще 218 заразились инфекцией за последний день
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Еще 218 человек на Ставрополье заразились коронавирусом за сутки

Еще 218 человек на Ставрополье заразились коронавирусом за сутки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса. Число умерших в регионе достигло 498. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования рожным и близким этих людей.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 218 человек. Число зараженных достигло 25463.

За сутки победить болезнь смогли 467 жителей края. А за весь период пандемии - 22678.

- Помните, что прервать цепочки распространения COVID-19 может помочь каждый из нас. Берегите свое здоровье, соблюдайте меры профилактики, - обратился глава региона Владимир Владимиров к землякам.

Ежедневное количество тестов на COVID-19 по-прежнему находится на высоких отметках. Общее число проведенных с весны исследований составляет на сегодня почти 853 тысячи.

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