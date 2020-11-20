В учреждениях допобразования Ставрополя соблюдаются меры безопасности

На Ставрополье все учреждения дополнительного образования вернулись к очному обучению. В краевом центре воспитанников ждут 15 таких организаций.

Для безопасности учеников и сотрудников в классах и общих помещениях работают бактерицидные рециркуляторы, минимум три раза в день проходит обязательная уборка с использованием антисептических средств.

На переменах классы регулярно проветриваются. Каждый день при входе ведется бесконтактная термометрия.

Учащиеся и работники с признаками ОРВИ незамедлительно изолируются. Разработан почасовой график прихода учеников, чтобы не было их массового скопления. В классах на занятиях соблюдается социальная дистанция.

Особое внимание уделяется наличию антисептиков, в том числе на входах в учебные заведения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса. Число умерших в регионе достигло 498. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования рожным и близким этих людей.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 218 человек. Число зараженных достигло 25463.