На Ставрополье автомобилисты стали заложниками снежных заносов и гололеда

Фото: пресс-служба ГИБДД по Ставрополью

Уже третьи сутки значительная часть территории Ставрополья во власти снежного плена и ветра. Сотрудники ставропольской Госавтоинспекции в круглосуточном режиме оказывают помощь водителям, чьи автомобили стали заложниками снежных заносов и гололеда в дни ненастья.

В Туркменском, Арзгирском, Левокумском, Красногвардейском районах, Благодарненском, Ипатовском городских округах из снежного плена освобождены десятки грузовых и сотни легковых автомобилей.

Для этих целей автоинспекторы эффективно применяют патрульные автомобили «УАЗ» повышенной проходимости, оборудованные лебедкой. К буксировке привлекается крупнотоннажная техники и автокраны.

В круголосуточном режиме экипажи ДПС мониторят дорожную ситуацию на маршрутах патрулирования, помогая водителя устранять на месте незначительные поломки автомобилей, а также подвозят топливо.

- Уважаемые автомобилисты, убедительно просим вам не подвергать опасности свою и жизнь окружающих выезжая на заснеженные автодороги, вплоть до улучшения погодных условия и приведения автодорог к нормативному состоянию, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сильный ветер, снежные переметы на проезжей части стали причиной, по которой сотрудники Госавтоинспекции в ночь с 19 на 20 ноября были вынуждены вновь ограничить движение транспорта на трех автодорогах в Туркменском районе и Благодарненском городском округе.