Житель Ставрополья умер от упавшего на него дерева

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следователи проводят проверку по факту смерти 68-летнего мужчины, на которого упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром 15 ноября. Мужчина отправился в лесной массив возле села Новая Деревня, чтобы нарубить дров для хозяйственных нужд.

Во время рубки на сельчанина упал ствол спиленного дерева. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье автомобилисты стали заложниками снежных заносов и гололеда. Водителям на заснеженных автодорогах помогают сотрудники ГИБДД.