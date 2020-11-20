На Ставрополье коронавирус побороли 22678 человек

В больницах края на 21% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Лаборатории Ставрополья к 20 ноября края провели 852961 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Только за сутки – 7 179. В среднем за последнюю неделю проводится 6213 исследования в день.

Охват тестированием составляет 222 человека на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава. За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 22678 человек. 467 из них выписаны накануне.

За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 218 человек. Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 – 25463, в том числе 2028 –среди детей, из которых 1837 уже выздоровели.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11602 человека. Лечение в стационаре получают 1534 пациента с COVID-19: в тяжелом состоянии – 196, в том числе 30 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 684. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 88707 человек. Врачам не удалось спасти 498 пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

В больницах края на 21% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, и на 38% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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