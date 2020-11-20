Краевой минздрав объяснил, почему скорую в Ставрополе можно ждать часами

В период пандемии скорую в Ставрополе можно ждать часами. Врачи стараются приехать в течение двух часов. И лишь к экстренным больным нужно приезжать в течение 20 минут. Ситуацию объяснили в краевом минздраве.

Нагрузка на экстренные бригады существенно увеличилась с момента начала пандемии. Несмотря на то, что количество бригад увеличилось, справляться с напором пациентов удается не всегда. По статистике, в день медики посещают около 70 пациентов с пневмонией и 150 с высокой температурой.

Логистические цепочки тоже далеко не всегда просты — некоторых больных приходится перевозить в больницы других городов. Из-за этого время ожидания скорой помощи также существенно увеличивается.

Медики вынуждены быстро приезжать к самым тяжелым больным. Если существует угроза для жизни, время подачи скорой должно составлять порядка 20 минут. Однако в других случаях стандарт врачи могут прибыть лишь через 2 часа.