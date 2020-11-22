На Ставрополье от коронавируса скончались 507 больных

На Ставрополье от коронавируса умерли 507 человек. Четыре летальных исхода зарегистрировали за минувшие сутки, сказано в сообщении губернатора Владимира Владимирова в социальных сетях.

За день врачи выявили еще 221 больного, всего известно о 25907 случаях заражения инфекцией. Из них 23476 закончились выздоровлением. За все время лаборатории Ставрополья провели более 866 тысяч тестов на коронавирус.

- Цифры статистики говорят о том, что соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности по-прежнему важно. Будьте внимательны и не пренебрегайте мерами профилактики, - написал Владимиров в социальных сетях.