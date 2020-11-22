Мэр Пятигорска рассказал, как лечится от коронавируса в больнице

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в социальных сетях, как он лечится от коронавирус в больнице. В учреждение чиновника увезли неделю назад.

За это время состояние градоначальника заметно улучшилось, говорит он.

- На самом деле, нет слов, чтобы выразить медикам благодарность! Эти милые женщины, которые трудятся без сна: врачи, медсестры, санитарки. Ты не видишь полностью их лица, но видишь глаза - добрые, заботливые и уставшие, - написал Ворошилов.

Чиновника также восхитился подвигом медиков, которые на время оставляют семьи ради работы. Кроме того, он попросил своих подписчиков следить за здоровьем и остерегаться коронавируса.