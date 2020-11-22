Гостей Железноводска пугают трехглазой будкой с басистым голосом

Пользователей испугала говорящая будка в Железноводске. Видео с монологом здания опубликовали в социальных сетях.

Будку установили в ноябре 2020 года. Раньше робот разговаривал с гостями Железноводска женским голосом, и люди не особо жаловались на здание. Но теперь объекту дали мужской бас. А в сочетании с тремя телевизорами, на которых расположены человеческий рот и два глаза, это выглядит втройне пугающе.

- Это станет страшилкой. Страшилкой про зеленую будку.

- Пугающе. Очень. Меня такое бы только отпугнуло, и не стал бы я продолжать исследовать город.