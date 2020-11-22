На Ставрополье выпадет снег и образуется гололед

В Ставропольском крае предстоящей ночью синоптики обещают похолодание до -6, мокрый снег – в отдельных районах сильный, местами туман. Синоптики регионального Гидрометцентра предупреждают о возможном гололеде и налипании мокрого снега. Днем 23 ноября также гололед, утром мокрый снег, снег днем и туман. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Во вторник ночью термометры покажут -2…-7, преимущественно без осадков. А днем в регионе потеплеет до +2…+7. В некоторых районах выпадет небольшой мокрый снег или дождь.

В Ставрополе ночью на 23 ноября выпадет снег при -2…-4 градусах. Днем -1…+1. Ночью на 24 ноября в краевом центре -3…-5 без осадков, в дневное время +3…+5 и небольшой дождь.