В КБР на мужчину завели уголовное дело за интимную связь с 13-летней девочкой

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело по статье 134 УК РФ на 21-летнего мужчину за половое сношение с 13-летней девочкой. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, в июле этого года подозреваемый решил удовлетворить свои сексуальные потребности, зная что девочка 2006 года рождения еще не достигла 14-летнего возраста и за половую с ней связь грозит уголовная ответственность. Следователи уточняют, подростка не насиловали.

- Также мужчина вступал с несовершеннолетней в половое сношение без применения насилия в октябре и начале ноября 2020 года, зная, что ей исполнилось четырнадцать лет, но она не достигла шестнадцатилетнего возраста, - добавили в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.