Ставрополец выиграл 100000 рублей, обыграв знатоков «Что? Где? Когда?»

Менеджер Александр Акулов из Ставрополя переиграл знатоков шоу «Что? Где? Когда?». Зритель задал вопрос: «Это было нечто с огоньком и неисчерпаемой фантазией, с напряженной драматургией, там было все: широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч чемпионата по футболу, брачный дует кашалотов, шёпот, робкое дыхание. Ах, это было волшебно, можете мне поверить. Что так описал публицист Лев Рубинштейн?». Ответ оказался неожиданно прост - храп. Рубинштейн гостил у любимой тети, так поэтому описал ее храп с громкими нотами и робким дыханием. Но знаток ответила: настройка оркестра. Ставрополец выиграл на поражении «гениев» 100 тысяч рублей!