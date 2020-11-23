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На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 511

Еще четыре человека скончались за сутки
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки от коронавируса выздоровели 92 пациента. Всего за время пандемии победить болезнь смогли 23568. За последний день диагноз подтвердился еще у 224 жителей региона.

Число зараженных в крае достигло 26131. За последние сутки от инфекции скончались еще четыре пациента. А за все время – 511. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

В регионе продолжается тестирование для выявления новых фактов заболевания. Тем, заразился оказывается медпомощь. Ставропольские врачи борются за каждую жизнь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что реаниматолог «красной зоны» рассказал, как лечат коронавирус. По его словам, чаще всего не удается спасти пациентов с дыхательной недостаточностью из-за большого поражения легочных тканей.

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