В Предгорном районе из-за несоблюдение скоростного режима погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 22 ноября, около 19:00, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск».

Водитель автомобиля ВАЗ – 21093 ехал на «летней резине», при подъезде на двухуровневую транспортную развязку не справился с управлением, съехал в обочину, где переехал дорожное ограждение и упал на крышу сваебойного устройства DELMAG 34, стоящее внизу транспортной развязки.

В результате ДТП 24-летний водитель машины ВАЗ, житель соседнего региона, от полученных травм скончался на месте ДТП.

Выяснилось, что водительских прав погибший не получал, права управления не имел.

У водителя произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

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