В Ставрополе произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 21 ноября, около 18:00, на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с КИА SELTOS.

После чего автомобиль КИА по инерции продолжив движение, врезался в GEELY ATLAS, который ехал впереди в попутном направлении.

25-летняя водитель Киа получила травму головы. За рулем ВАЗа был 23-летний местный житель, который в момент аварии был трезв.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

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