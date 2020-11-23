На Ставрополье осудят мужчину, бросившего гранату шумным соседям

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следователи завершили расследование уголовного дела против 67-летнего жителя поселка Приэтокского Георгиевского городского округа.

Он обвиняется в «Незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, «Уничтожении чужого имущества», «Умышленном причинении легкого вреда здоровью», «Покушении на убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 10 мая, в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. Там соседи обвиняемого отмечали во дворе своего частного дома день рождения хозяйки.

Их соседу не понравилось шумное поведение гостей. Разъяренный мужчина через забор, где находились несколько человек, бросил ранее найденную гранату.

В результате хлопка пострадали 19 человек, в том числе 11-летний мальчик и 16-летняя девушка. Они получили различные травмы.

Один из потерпевших попытался задержать обвиняемого. В ответ на это он ножом несколько раз ударил мужчину по различным частям тела, причинив легкий вред здоровью.

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.

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