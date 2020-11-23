Жителя Ставрополья поймали на даче крупной взятки начальнику ОМВД

В Изобильненском городском округе возбудили уголовное дело против жителя поселка Солнечнодольска. Его подозревают в даче взятки в 170 тысяч рублей, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

5 ноября фигурант дела хотел передать взятку начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Изобильненскому ГО. За 170 тысяч рублей тот должен был прекратить процессуальную проверку в отношении него. Но полицейский отказался от денег.

- 27-летний житель Ставрополья подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следователь СКР осмотрел изъятые денежные средства признал вещественным доказательством, а также проводит иные следственные действия, - сказано в сообщении СКР по СК.