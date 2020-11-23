В Дагестане начальника отдела МВД задержали по подозрению в пособничестве террористам

Начальника отдела МВД в Дагестане задержали по подозрению в убийстве и пособничестве террористам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району. Гази Исаева подозревают в пособничестве террористам и организации убийства.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных структурах, задержание проводили прикомандированные следователи СК России. Вероятнее всего, задержанного доставили в Москву. Однако официальных подтверждений и комментариев по теме пока нет. Не комментируют информацию пока и в пресс-службе МВД республики.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.