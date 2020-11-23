Всего жертвами коронавируса стали 511 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 224 человека. Всего за время пандемии заразились 26131. За сутки скончались еще четыре человека.

Всего жертвами коронавируса стали 511 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За воскресенье из-под меднаблюдения выписали 92 человека, выздоровевших от COVID-19.

А за все время пандемии на Ставрополье болезнь смогли преодолеть более 23,5 тысячи пациентов. Об этом сообщил Владимир Владимиров.

Продолжается тестирование для выявления новых фактов заболевания. Тем, кто заразился оказывается медпомощь. Врачи борются за каждую жизнь.

- Чтобы защитить от опасности себя и своих близких по-прежнему важно соблюдать правила эпидемиологической безопасности, профилактики. Следование им помогает удерживать вирус на расстоянии и не пускать его в свою жизнь. Всем желаю здоровья! Берегите себя, - обратился губернатор к землякам.