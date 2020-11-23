Жительница Ставрополья перевела телефонному мошеннику 1, 3 млн рублей

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника Фото: Людмила ШЕКА

Доверчивая жительница Светлограда поверила неизвестному, разместившему в сети рекламу брокерской компании с предложением заработка.

Женщина перешла по ссылке и созвонилась с мужчиной, представившимся трейдером.

Под предлогом заработка он убедил собеседницу установить на компьютер программное обеспечение для удаленного доступа, а также выслать копии документов.

После этого ставропольчанка переводила деньги на различные банковские счета на общую сумму более 1,3 млн рублей, а неизвестный перестал выходить на связь. Когда жертва мошенника поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в окружной отдел полиции.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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