Россельхозбанк запускает первого в стране «робота-ветеринара»

Россельхозбанк при поддержке ведущих вузов страны запустил первый Digital-сервис определения заболеваний сельскохозяйственных животных. Обученный бот-эксперт за несколько секунд по симптомам может определить наиболее вероятное заболевание животного и предоставить типовые рекомендации по лечению.

Запуск сервиса позволит повысить оперативность диагностики наиболее распространённых болезней у крупного рогатого скота, а также качество лечения за счет предоставления рекомендаций, валидированных практикующими ветеринарами.

Пилотная версия ветеринарного бота запущена на платформе «Своё.Фермерство» для предприятий АПК. Консультации предоставляются сервисом круглосуточно и бесплатно. Чтобы воспользоваться помощью обученного бот-эксперта достаточно нажать на кнопку «Получить консультацию» и начать общение с ветеринарным ботом в открывшемся чате мессенджера «Телеграмм».

«Робот-ветеринар» задаст пользователю ряд вопросов о состоянии скота, после ответов на которые будет поставлен предварительный диагноз и даны рекомендации по лечению. Чат-бот дает возможность получить ответ на запрос в течение нескольких секунд в любое время суток.

Ветеринарный бот был разработан при экспертной поддержке ведущих ветеринарных вузов страны. Специалисты из Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины участвовали в формировании матрицы заболеваний, симптомов по ним и типовым способам лечения, а также когнитивной модели разбора обращений фермеров. Белгородский государственный аграрный университет внес свой вклад в обучение бота при помощи создания алгоритма по извлечению симптомов из обращений фермеров.

- Необходимость создания такого продукта была обусловлена многочисленными консультациями с фермерами, которые обозначили одной из ключевых проблем недоступность ветеринарной помощи. Мы уверены, что новая разработка поможет десяткам тысяч фермеров и станет отправной точкой в лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. Пока ветеринарный бот доступен в месенджере «Телеграмм» и ограничен лишь типовыми заболеваниями КРС, но совсем скоро у фермеров появится возможность получить консультацию вет-бота прямо на сайте «Своё.Фермерство» по расширенному перечню заболеваний КРС. В начале 2021 мы планируем существенно расширить базу животных, по которым можно будет консультироваться с ветботом, - отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Экосистема «Свое.Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.