На Ставрополье провели более 870 тысяч тестов на коронавирус

Лаборатории Ставрополья провели 871 598 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за сутки – 4 918. В среднем за последнюю неделю проводится 5 940 исследования в день.

В минувшие сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 224 человек. Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 достигло 26 131. В том числе 2 152 – среди детей, из которых 1 877 уже выздоровели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за весь период пандемии в регионе болезнь побороли 23 568 человек. 92 из них выписаны накануне после проведенных исследований.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остается 11 401 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.