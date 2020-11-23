В Пятигорске на время съемок о бандитах ограничат движение транспорта

В Пятигорске 24 ноября на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД курорта.

По данным ведомства, проезд запретят на период с 07:00 до 17:00. Нельзя будет проехать по улице Теплосерной от дома № 52 до пересечения с улицей Братьев Бернардацци.

Сообщается, что в эти часы на курорте будут проходить съемки фильма «Неприличные деньги».

Ограничения помогут обеспечить безопасность участников. Жителей и гостей Пятигорска попросили быть внимательными и заранее продумывать маршрут с учетом введенных запретов.

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