Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

В Ставрополе отремонтировали улицу 45 параллель. Об этом сообщил губернатор региона.

Теперь вместо старого изношенного дорожного полотна и видавших виды пешеходных дорожек, отличное покрытие проезжей части, свежая разметка из термопластика, обновленные тротуары, барьерное ограждение, бордюрные камни и дорожные знаки.

- Кроме того, сделаны велосипедные дорожки. Одним словом, приятно и проехать, и пройти. Такими должны быть все дорожные объекты в крае, - считает Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 24 ноября на нескольких улицах ограничат движение транспорта.

Проезд запретят на период с 07:00 до 17:00. Нельзя будет проехать по улице Теплосерной от дома № 52 до пересечения с улицей Братьев Бернардацци. Сообщается, что в эти часы на курорте будут проходить съемки фильма «Неприличные деньги».