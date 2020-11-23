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Происшествия

На Ставрополье пресекли банду телефонных мошенников, обманувших людей на 4 млн рублей

Сейчас 10 участников банды находятся под стражей. Один находится под домашним арестом
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сотрудники главного управления МВД России по Ставрополью задержали участников группы, занимавшейся хищением денег по телефону.

Злоумышленники звонили абонентам, выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка и сообщали о несанкционированном списании денег со счетов либо блокировке банковских карт.

Аферисты убеждали собеседников перечислить финансы якобы на резервный счет или назвать данные карт и пароли из пришедших СМС-сообщений.

Подозреваемых задержали в одной из гостиниц города Камышина Волгоградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По предварительным данным, фигуранты причастны к пяти фактам хищений, ущерб от которых превысил четыре миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас 10 участников банды находятся под стражей. Один находится под домашним арестом.

– Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и возможных соучастников, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доверчивая жительница Светлограда поверила неизвестному, разместившему в сети рекламу брокерской компании с предложением заработка.

Женщина перешла по ссылке и созвонилась с мужчиной, представившимся трейдером. После этого ставропольчанка переводила деньги на различные банковские счета на общую сумму более 1,3 млн рублей, а неизвестный перестал выходить на связь. Когда жертва мошенника поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в окружной отдел полиции.

ЧП