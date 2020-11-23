На Ставрополье 24 ноября прогнозируется гололедица

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытных автомобилистов просят воздержаться от поездок за рулем Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24 ноября в крае прогнозируется гололедица. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Ставропольцев просят передвигаться осторожно, не торопясь.

- Наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения, - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытных автомобилистов просят воздержаться от поездок за рулем.

Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

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