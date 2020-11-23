Кредитный портфель ВТБ в регионах СКФО превысил 80 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2020 года совокупный кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике увеличился на 7,5% и достиг 81,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств вырос на 10% и составил 64,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями малого и среднего бизнеса, за три квартала текущего года увеличился на 5%, до 42 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса вырос с начала года на 16% и составил 23 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель банка с января по сентябрь увеличился на 9,4%, до 38,7 млрд рублей. Порядка 54% в нем приходится на кредиты наличными – 20,8 млрд рублей (+7,7%), ипотечные займы - 14 млрд рублей (+16,1%). Портфель автокредитов на отчетную дату достиг 2,3 млрд рублей, портфель кредитных карт - 1,6 млрд рублей.

За девять месяцев банк предоставил жителям регионов 12,6 млрд рублей (+ 3%) заемных средств. На улучшение жилищных условий по итогам трех кварталов ВТБ предоставил 4,6 млрд рублей, что на 31% превышает значение за январь-сентябрь 2019 г.

Продажи кредитов наличными составили 7 млрд рублей. На покупку автомобилей выдано 970 млн рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 7,1%, до 41,3 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос на 85% и составил 8,4 млрд рублей.

В отчетном периоде банк принимал активное участие в реализации программ поддержки клиентов, пострадавших от влияния СOVID-19. Так, на 1 октября ВТБ в регионах СКФО в рамках различных программ оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 7,4 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал итоги работы банка за 9 месяцев на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике:

- Пандемию короновируса было невозможно спрогнозировать, а значит и подготовиться к ней. Первый шок, вызванный ее последствиями, у населения и бизнес-сообщество округа прошел. Об этом говорит значительное снижение запросов на реструктуризации, связанных с COVID-19. Более того, после снятия ограничительных мер, мы видим восстановление экономической активности в регионах - спрос на кредитные средства как со стороны корпоративных клиентов, так и жителей СКФО возвращается на допандемийный уровень. Самым высоким интересом у физических заемщиков в этот период пользовались ипотечные продукты. Во многом благодаря государственным программам субсидирования жилищных кредитов и комфортному уровню ставок. Корпоративные партнеры, в свою очередь, использовали заемные ресурсы как инструмент перенастройки своего дела для оперативной адаптации к новым условиям ведения бизнеса.