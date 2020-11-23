Ветеранам ВОВ со Ставрополья отказывали в выплатах к 9 мая

Ветеранам со Ставрополья спустя полгода выдадут единовременные выплаты, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки установлено, что супруги из Новоалександровского района, которые в годы войны работали в тылу, не получили положенную выплату. По закону, Пенсионный фонд должен был перечислить им по 50 тысяч рублей.

В июле районный суд удовлетворил иск прокурора, но Пенсионный фонд решил обжаловать решение. Краевой суд оставил приговор без изменений. Исполнение решения контролируют в районной прокуратуре.