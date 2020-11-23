На Ставрополье заработал центр управления регионом

В Ставрополе прошло техническое открытие Центра управления регионом. Это комплексная структура для совершенствования государственного и муниципального контроля и управления с помощью цифровых технологий.

В рамках ЦУР создан координационный центр по 8 отраслям: образование, здравоохранение, твердые коммунальные отходы, энергетика, ЖКХ, дороги, транспорт, соцзащита.

По этим направлениям специалисты центра и представители отраслевых ведомств будут вести сбор сообщений, жалоб, предложений от граждан для оперативного рассмотрения и доведения до исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Самое главное в этой работе – опора на диалог с людьми и механизмы обратной связи. Каждое поступившее обращение обязательно должно быть взято на контроль и отработано, а написавший его человек должен получить решение проблемы или ответ на заданный им вопрос, – отметил губернатор.

Во время работы ЦУР на основе поступающих обращений на Ставрополье разработана специальная карта, которая позволяет выявлять точки напряженности в районах и оперативно реагировать на наиболее актуальные запросы.

Анализ жалоб и прогнозирование обращений также предполагает оказание помощи органам власти в выработке управленческих решений для предотвращения возникновения похожих проблемных ситуаций в будущем.