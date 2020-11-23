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Фирма из Ставрополя задолжала работникам почти 5 млн рублей

ОО "Пламя" после проверки закрыла хвосты
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Компания из Ставрополя не платила заработную плату 35 сотрудниками. В общей сложности ОО "Пламя" задолжало 4,9 млн рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- В связи с чем, прокуратурой района принят комплекс мер прокурорского реагирования – внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, проведена разъяснительная работа с трудовым коллективом, - сказано в сообщении.

После окончания проверки руководитель заплатил работникам в полном объеме.