Фирма из Ставрополя задолжала работникам почти 5 млн рублей

Компания из Ставрополя не платила заработную плату 35 сотрудниками. В общей сложности ОО "Пламя" задолжало 4,9 млн рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- В связи с чем, прокуратурой района принят комплекс мер прокурорского реагирования – внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, проведена разъяснительная работа с трудовым коллективом, - сказано в сообщении.

После окончания проверки руководитель заплатил работникам в полном объеме.