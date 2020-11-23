На Ставрополье началась раздача бесплатных лекарств от коронавируса

В Ставропольском крае началась акция "Доброе сердце". Волонтеры будут доставлять бесплатные лекарства от коронавируса для амбулаторных больных, управление по информационной политике Правительства региона.

Волонтеры работают в связке с медучреждениями. Получить лекарства могут те пациенты, которые, будучи на самоизоляции, обратятся за помощью к лечащему врачу. После назначения лечения медик отправляет список медикаментов в государственную аптеку, откуда их забирают и развозят волонтеры акции.

- Все волонтеры снабжены средствами индивидуальной защиты, местные организации, медучреждения и депутаты помогают с обеспечением их транспортом. На сегодня в Ставрополе необходимые для лечения медпрепараты уже доставлены полусотне пациентам, - сказано в сообщении Правительства Ставрополья.

География акции будет расширяться. Отмечается, что для получения бесплатных лекарства обращаться к волонтерам нельзя. Медикаменты доставляют только по рецепту.