На Ставрополье школьный автобус провалился в сугроб

Фото: пресс-служба ПАСС СК
Инцидент произошел в хуторе Красный Кундуль Ипатовского городского округа. Там помощь потребовалась школьному автобусу. Он выехал из села Кевсала за учениками, проживающими в ближайших хуторах.
В машине находились водитель и преподаватель. На крутом повороте дороги автобус занесло в сторону. Автомобиль съехал на обочину и провалился в сугроб.
Водитель пытался самостоятельно вытащить транспорт из снежного заточения, но ему не удалось. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.
На место прибыли спасатели. С помощью пожарного КамАЗа транспортное средство удалось быстро достать из снега.
Огнеборцы сопроводили автобус на трудных участках трассы, благодаря чему все школьники успели на уроки вовремя.