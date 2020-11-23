На Ставрополье школьный автобус провалился в сугроб

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел в хуторе Красный Кундуль Ипатовского городского округа. Там помощь потребовалась школьному автобусу. Он выехал из села Кевсала за учениками, проживающими в ближайших хуторах.

В машине находились водитель и преподаватель. На крутом повороте дороги автобус занесло в сторону. Автомобиль съехал на обочину и провалился в сугроб.

Водитель пытался самостоятельно вытащить транспорт из снежного заточения, но ему не удалось. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

На место прибыли спасатели. С помощью пожарного КамАЗа транспортное средство удалось быстро достать из снега.

Огнеборцы сопроводили автобус на трудных участках трассы, благодаря чему все школьники успели на уроки вовремя.