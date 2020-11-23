На Ставрополье маршрутка с пассажирами застряла в сугробе

Инцидент произошел в селе Кендже-Кулак Туркменского района. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. Там помощь потребовалась межрайонной маршрутной ГАЗели. Внутри находились 10 пассажиров, в том числе трое детей.

Так, около 10:00 транспортное средство ехало по маршруту Сабан-Антуста – Летняя Ставка. Газель проехала 7 км и застряла на дороге. Добраться до маршрутки было сложно даже пожарным на их мощном Урале.

По приезду огнеборцы пересадили детей в пожарную машину греться. А сами попытались вытащить ГАЗель.

Пожарным лишь вместе с частным трактором удалось достать транспорт из глубоких сугробов. Чтобы сделать поездку пассажиров безопасней, пассовцы сопроводили маршрутку по пути ее следования.

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