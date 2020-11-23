Амнистией армянских автомобилей на Ставрополье займутся пять федеральных ведомств

Напомним, что группа депутатов из Ставрополья выступило с соответствующим предложением к федеральным властям Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Правительство РФ поручило пяти ведомствам рассмотреть изменения в правила регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа российскими гражданами. Об этом сообщил вице-спикер Думы Ставрополья Александр Кузьмин.

Напомним, что группа депутатов из Ставрополья выступило с соответствующим предложением к федеральным властям.

- Мы составили резолюцию круглого стола, где были учтены предложения владельцев машин, и отправили в федеральные органы власти, в том числе - в Правительство РФ, - уточнил Кузьмин.

Теперь вопросом автомобилей с армянскими номерами, актуальным для Ставрополья, займется Федеральная таможенная служба, Минюст, Минэкономразвития, МВД и Минтранс России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье, как и по всей России, в целом, начали задерживать автомобили, зарегистрированные в Армении, но оформленные на имя российских граждан.

Так, владельцы этих машин столкнулись с проблемой - требованием зарегистрировать автомобиль в России и уплатить таможенные пошлины. Водители жалуются на высокие таможенные ставки и на то, что это решение для них стало сюрпризом.

О том, чего хотят владельцы армянских автомобилей, выясняла «Комсомолка».