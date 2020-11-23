Губернатор Владимиров отменил новогодние мероприятия на Ставрополье

Часть новогодних мероприятий на Ставрополье пришлось отменить Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о частичной отмене новогодних мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Торжеств в органах власти не будет ни в краевой администрации, ни в муниципалитетах. Подробности политик сообщил в своем Instagram.

— Ситуация с коронавирусом по-прежнему непростая. И в этих условиях лучше дважды подумать, прежде чем организовывать новогодние торжества. Особенно, с большим количеством людей, — заявил губернатор.

В 2020 году не будет ни торжественных приемов, ни муниципальных елок, ни корпоративов в коллективах краевой и муниципальных администраций. Это необходимая мера, на которую главе региона пришлось пойти из-за сложной ситуации с распространением болезни.

— Пусть на этот раз праздник пройдёт по-семейному, в домашнем кругу. На Новый год принято желать друг-другу здоровья. Давайте сделаем всё, чтобы его сохранить, — обратился Владимир Владимиров к жителям края.

Отметим, что информации об отмене больших городских мероприятий пока нет. Однако все решения, как подчеркивал губернатор, принимаются с учетом реальной эпидемиологической ситуации. Поэтому на данный момент существует вероятность сокращения других публичных торжеств.

Первым подобную инициативу проявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В некоторых регионах подобный подход уже поддержали. А в некоторых, где эпидемиологическая ситуация позволяет, пообещали жителям провести полноценный Новый год.