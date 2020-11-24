На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 226 человек

Еще 226 жителей Ставрополья заразились коронавирусом за сутки. Также за прошлый день жертвами болезни стали 4 пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в нашем крае от инфекции скончались 515 человек. Число зараженных достигло 26357. За последние сутки выздоровели – 128. А за весь период пандемии – 23696.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – прокомментировал Владимир Владимиров.