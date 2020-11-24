Эксперты обсудили вопросы трудоустройства молодежи с инвалидностью и ОВЗ

Фото: пресс-служба вуза

На базе Северо-Кавказского федерального университета стартовал цикл круглых столов «Роль сотрудничества власти, общества и вузов при получении профессионального образования и содействии трудоустройству молодежи с инвалидностью и ОВЗ». Подобные мероприятия будут организованы в республиках округа.

Участниками встречи стали представители 25 вузов-партнеров сети РУМЦ, а также сотрудники органов власти и школ субъектов Северного Кавказа.

Мероприятие прошло в смешанном формате. Эксперты и сотрудники крупнейшего вуза региона представили доклады очно на площадке «Точки кипения СКФУ», остальные присоединились к обсуждению в онлайн-режиме.

Участников поприветствовал директор по образовательной политике СКФУ Василий Иванов. Он отметил значимость мероприятия не только для федерального вуза, но и для всего региона.

Фото: пресс-служба вуза

В рамках круглого стола выступили заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко, а также заместитель министра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк. Эксперты площадки обсудили с участниками вопросы профессионального и высшего образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, рассмотрели меры содействия их трудоустройству и разработку механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам трудоустройства.

Директор Центра занятости населения города Ставрополя Виктория Полюбина подчеркнула, что учреждение оказывает индивидуальную помощь незанятым инвалидам. Сотрудники центра также помогают обеспечить доступную среду для лиц с ОВЗ на работе.

– Традиционно причинами низкой востребованности выпускников является отсутствие опыта работы по специальности и недостаточный уровень квалификации, что снижает их конкурентоспособность на рынке труда, – отметил руководитель Центра карьеры СКФУ Дмитрий Бондарев. – Особо уязвимы в таких обстоятельствах студенты с ОВЗ и инвалидностью. В условиях сложной эпидемиологической обстановки процесс трудоустройства данной категории выпускников требует комплексного подхода и консолидации усилий университета и органов исполнительной власти.

Фото: пресс-служба вуза

По итогам круглого стола принято решение продолжать сотрудничество по данному вопросу. Участники обратились к представителям региональных органов власти с тем, чтобы внести изменения и дополнения в программы сопровождения инвалидов молодого возраста, а также создать систему межведомственного взаимодействия.

Отметим, что деятельность ресурсного учебно-методического центра по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при СКФУ охватывает все субъекты СКФО. Сегодня в РУМЦ входит 25 вузов. Центр популяризирует среди молодёжи инклюзивное образование, занимается профориентацией, содействует трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ.