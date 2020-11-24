На Ставрополье экс-начальник районного ОГИБДД ОМВД России ответит за получение взятки

Против экс-начальника отделения госинспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Новоселицкому району возбудили уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в сентябре начальник отдела ГИБДД получил от мужчины, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 20 тысяч рублей.

За эти деньги подозреваемый поручил подчиненным сотрудникам выдать со специализированной стоянки грузовой автомобиль, ранее задержанный за нарушение правил перевозки опасных грузов (дизельного топлива).

Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем подразделение собственной безопасности краевого полицейского ведомства провела служебную проверку, по результатам которой начальник Госавтоинспекции Новоселицкого района уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске суд вынес приговор еще троим участникам банды, состоявшей из сотрудников городской администрации.

Так, перед судом предстали главный специалист отдела земельно-правовых отношений Олег Могучих, ведущий специалист отдела учета и контроля Ядвига Сенченко и ведущий специалист Светлана Ермоленко.

Они обвиняются по статье «Мошенничество».Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.