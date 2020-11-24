Реконструкция пункта пропуска «Верхний Ларс» начнется в 2021 году

Фото пресс-службы главы РСО-А.

Работы по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска через госграницу РФ «Верхний Ларс» обсудили на выездном рабочем совещании, которое прошло под председательством главы РСО - Алания Вячеслава Битарова.

Реконструкция предусмотрена в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено почти 2 млрд рублей.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что на данный момент МАПП «Верний Ларс» - самый загруженный автомобильный пропускной пункт в России. И граждане, пересекающие госграницу, все чаще жалуются на неудобства и необустроенность: многочасовое простаивание в очередях, скопление вдоль границы транспортных средств, отсутствие инфраструктуры вдоль дороги.

И, несмотря на то, что прилагаются все усилия для ускорения обслуживания граждан, проблему не решить - пассажиропоток и объем грузоперевозк постоянно растут, в несколько раз превышая пропускные возможности МАПП «Верхний Ларс».

Выполнение работ по реконструкции предполагается в два этапа. Важно, чтобы функционирование пункта пропуска не было приостановлено.

- Решение вопроса снижения загруженности пункта пропуска связано с комплексом задач. Среди них, помимо реконструкции и необходимость создания электронной очереди, информирования населения, увеличения штатной численности государственных контрольных органов и т. д. Уверен, во взаимодействии с руководством республики, при вашей активной поддержке мы решим те задачи, которые сегодня перед нами стоят, - подчеркнул и. о. директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранспорта РФ Михаил Кокаев.

Замруководителя ФГКУ «Росгранстрой» Роман Крапивин отметил, что согласно разработанному проекту планируется увеличение количества полос движения (грузовых транспортных средств с 4 до 13 полос; легкового и пассажирского транспорта с 10 до 26 полос), а также числа накопительных стоянок для грузового автотранспорта до 75 мест. Проектными решениями предусмотрена возможность пропуска до 3800 транспортных средств в сутки.

- Главным новшеством станет разделение грузового и пассажирского транспорта. Если сейчас все въезжают по одной полосе, то в будущем их разделят еще на подъезде к «Верхнему Ларсу», где дорогу сделают четырехполосной. На территории КПП фуры будут двигаться через центральную часть, где им отдадут все полосы. Легковые машины и автобусы перенаправят в новую часть КПП, которая будет строиться по периметру, - резюмировал он.