На Ставрополье появился город без больных коронавирусом

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

На Ставрополье нашли город, в котором нет ни одного "активного" больного коронавирусом. Таким городом стал Лермонтов, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее "КП" уже отмечала, что в городе не было зараженных COVID-19, проходивших лечение. Все пять случаев закончились выздоровлением. Но 20 августа в Лермонтове выявили шестого больного. На протяжении 96 дней он оставался единственным пациентом с коронавирусом. 23 ноября пациента выписали с выздоровлением. За все время в Лермонтове было шесть случаев инфицирования, от вируса никто не умер.

Отметим, что на Ставрополье есть еще одна территория, которая осталась почти без больных коронавирусом. Это Арзгирский район - лечение проходит один пациент. За время пандемии в районе обнаружили 551 больного, 545 из которых выздоровели, а пять - скончались.