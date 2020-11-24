Качественной водой обеспечат степные районы Ставрополья

В рамках краевой программы «Повышение качества водоснабжения на Ставрополье планируется реконструкция очистных сооружений водоснабжения (ОСВ) в селе Дивном Апанасенковского района.

При этом реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением сразу 16 сел Апанасенковского, Туркменского и Арзгирского районов.

По проекту очистные сооружения водоснабжения должны давать 18,5 тыс. кубометров воды в сутки, но поскольку были запущены в строй еще в 1960-х годах и устарели, сегодня их производительность упала до 14,4 тыс. «кубов».

Для обеспечения качественной водой жителей трех районов этого недостаточно. Проблема особенно обостряется в летний период.

По словам министра ЖКХ края Романа Марченко, решить «водную» проблему целого ряда сел поможет модернизация очистных сооружений в селе Дивном.

Если конкретнее, то реконструкция ОСВ позволит обеспечить стабильным бесперебойным водоснабжением села Дивное, Апанасенковское, Вознесеновское, Воздвиженское, Рагули Апанасенковского района, села Кучерла, Кендже-Кулак, поселки Голубиный, Новокучерлинский, Новорагулинский, Красный Маныч, Прудовый, аулы Шарахалсун, Сабан-Антуста Туркменского района, а также села Родниковское и Каменная балка Арзгирского района.